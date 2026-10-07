Zwei Erdbeben binnen kurzer Zeit erschüttern Tirol

In Tirol hat in der Nacht gleich zweimal die Erde gebebt. Das stärkere Beben bei Hall erreichte eine Magnitude von 3,7 und wurde von vielen Menschen deutlich gespürt. Nur acht Minuten später folgte ein Nachbeben.

Um 3.02 Uhr wurde die Region rund um Hall in Tirol von einem Erdbeben erschüttert. Laut Österreichischem Erdbebendienst der GeoSphere Austria hatte es eine Magnitude von 3,7. Der Erdbebenherd lag in einer Tiefe von acht Kilometern. Das Epizentrum befand sich sieben Kilometer südsüdwestlich von Hall und elf Kilometer ostsüdöstlich von Innsbruck.

„Beben wurde von vielen Personen deutlich verspürt“

Das Beben blieb in der Region nicht unbemerkt. Seismologin Fee-Alexandra Rodler von GeoSphere Austria berichtet: „Das Beben wurde von vielen Personen deutlich verspürt.“ Wie stark einzelne Menschen die Erschütterung wahrgenommen haben, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Kurz darauf bebte die Erde erneut. „Nur acht Minuten darauf ereignete sich ein weiteres, schwächeres Nachbeben der Magnitude 1,9 ml“, erklärt Rodler weiter.

Schäden sind bei dieser Magnitude nicht zu erwarten“

Größere Folgen werden nach den Angaben der GeoSphere Austria nicht erwartet. Rodler hält dazu fest: „Schäden sind bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten“. Weitere Angaben zu möglichen Schäden liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.