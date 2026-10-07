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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Eine Rettung im Einsatz
Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Sillian alarmiert.
Sillian
07/10/2026
Verkehrsunfall

Auto rammt Fußgängerin von hinten: 51-Jährige im Krankenhaus

Am Mittwochmorgen kam es auf einer Gemeindestraße in Sillian (Bezirk Lienz, Osttirol) zu einem Unfall: Ein Auto erfasste eine 51-jährige Fußgängerin plötzlich von hinten. Die Frau wurde verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Eine 29-jährige Frau lenkte ihren Wagen am Mittwochmorgen auf einer Gemeindestraße in Sillian nach Osten. Aus noch nicht geklärten Gründen übersah sie dabei eine 51-jährige Fußgängerin, die am rechten Straßenseitenrand unterwegs war. Das Fahrzeug erfasste die Frau von hinten und stieß sie zu Boden. „Dabei erlitt sie Verletzungen“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Sie wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

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