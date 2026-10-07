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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen LKW und eine Kerze.
Traurige Gewissheit in Achenkirch.
Achenkirch
07/10/2026
Traurige Gewissheit

Schwer verbrannter LKW-Fahrer (65) verliert Kampf ums Überleben

Tragische Wendung nach dem Lkw-Brand in Achenkirch (Bezirk Schwaz, Tirol): Der 65-jährige Lenker, der sich schwerstverbrannt aus der brennenden Fahrerkabine retten konnte, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf den 20. September 2026 in Achenkirch abspielten. Wie 5 Minuten berichtete, brach ein Feuer bei einem geparkten LKW aus. Der Lenker – ein 65-jähriger Bulgare – befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine. „Er konnte sich selbstständig aus dem in Vollbrand stehenden Fahrzeug befreien, erlitt aber schwere Verbrennungen“, erklärten die Beamten der Polizeiinspektion Jenbach damals. Mit einem Notarzthubschrauber wurde er ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Nun wurde bekannt, dass der Mann den Vorfall nicht überlebt hat. Laut der Polizei ist der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

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