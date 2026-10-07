Schwer verbrannter LKW-Fahrer (65) verliert Kampf ums Überleben

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf den 20. September 2026 in Achenkirch abspielten. Wie 5 Minuten berichtete, brach ein Feuer bei einem geparkten LKW aus. Der Lenker – ein 65-jähriger Bulgare – befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine. „Er konnte sich selbstständig aus dem in Vollbrand stehenden Fahrzeug befreien, erlitt aber schwere Verbrennungen“, erklärten die Beamten der Polizeiinspektion Jenbach damals. Mit einem Notarzthubschrauber wurde er ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Nun wurde bekannt, dass der Mann den Vorfall nicht überlebt hat. Laut der Polizei ist der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.