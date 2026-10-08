Krypto-Diebstahl: 43-Jähriger verliert fünfstelligen Euro-Betrag
Ein bislang unbekannter Cyberkrimineller hat am Abend des 5. Oktober 2026 zugeschlagen und ein Krypto-Guthaben im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr in Telfs (Tirol).
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zugriff auf den Laptop sowie den E-Mail-Account eines 43-jährigen Österreichers. In der Folge konvertierte der Täter das vorhandene Guthaben und transferierte es auf eine von ihm eingerichtete bzw. freigegebene Wallet-Adresse.
Support-Kontakt konnte Diebstahl nicht mehr stoppen
Der Geschädigte bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tatausführung und reagierte umgehend, indem er den Kundensupport der Krypto-Plattform kontaktierte. Eine rechtzeitige Sperrung des Accounts oder das Abfangen der Transaktionen war jedoch nicht mehr möglich. Die Transaktionen wurden vollendet, bevor Gegenmaßnahmen greifen konnten.
Polizei ermittelt
Dem 43-Jährigen entstand durch den Vorfall ein erheblicher finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die polizeilichen Ermittlungen zum Täter und zur genauen Vorgehensweise bei dem Fremdzugriff des Laptops und des E-Mail-Kontos dauern an.