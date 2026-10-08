Krypto-Diebstahl: 43-Jähriger verliert fünfstelligen Euro-Betrag

Ein bislang unbekannter Cyberkrimineller hat am Abend des 5. Oktober 2026 zugeschlagen und ein Krypto-Guthaben im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr in Telfs (Tirol).

Wie genau es dem Täter oder den Tätern gelungen ist, den fünfstelligen Krypto-Betrag zu erbeuten, wird nun ermittelt.

Wie genau es dem Täter oder den Tätern gelungen ist, den fünfstelligen Krypto-Betrag zu erbeuten, wird nun ermittelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zugriff auf den Laptop sowie den E-Mail-Account eines 43-jährigen Österreichers. In der Folge konvertierte der Täter das vorhandene Guthaben und transferierte es auf eine von ihm eingerichtete bzw. freigegebene Wallet-Adresse.

Support-Kontakt konnte Diebstahl nicht mehr stoppen

Der Geschädigte bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tatausführung und reagierte umgehend, indem er den Kundensupport der Krypto-Plattform kontaktierte. Eine rechtzeitige Sperrung des Accounts oder das Abfangen der Transaktionen war jedoch nicht mehr möglich. Die Transaktionen wurden vollendet, bevor Gegenmaßnahmen greifen konnten.

Polizei ermittelt

Dem 43-Jährigen entstand durch den Vorfall ein erheblicher finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die polizeilichen Ermittlungen zum Täter und zur genauen Vorgehensweise bei dem Fremdzugriff des Laptops und des E-Mail-Kontos dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 08:35 Uhr aktualisiert