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/ ©Pexels / Sora Shimazaki
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mann im dunklen Kapuzenpulli, der vor einem Laptop sitzt und auf der Tastatur tippt.
Wie genau es dem Täter oder den Tätern gelungen ist, den fünfstelligen Krypto-Betrag zu erbeuten, wird nun ermittelt.
Telfs
08/10/2026
Cyberkriminalität

Krypto-Diebstahl: 43-Jähriger verliert fünfstelligen Euro-Betrag

Ein bislang unbekannter Cyberkrimineller hat am Abend des 5. Oktober 2026 zugeschlagen und ein Krypto-Guthaben im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr in Telfs (Tirol).

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zugriff auf den Laptop sowie den E-Mail-Account eines 43-jährigen Österreichers. In der Folge konvertierte der Täter das vorhandene Guthaben und transferierte es auf eine von ihm eingerichtete bzw. freigegebene Wallet-Adresse.

Support-Kontakt konnte Diebstahl nicht mehr stoppen

Der Geschädigte bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tatausführung und reagierte umgehend, indem er den Kundensupport der Krypto-Plattform kontaktierte. Eine rechtzeitige Sperrung des Accounts oder das Abfangen der Transaktionen war jedoch nicht mehr möglich. Die Transaktionen wurden vollendet, bevor Gegenmaßnahmen greifen konnten.

Polizei ermittelt

Dem 43-Jährigen entstand durch den Vorfall ein erheblicher finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die polizeilichen Ermittlungen zum Täter und zur genauen Vorgehensweise bei dem Fremdzugriff des Laptops und des E-Mail-Kontos dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 08:35 Uhr aktualisiert
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