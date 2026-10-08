Erdbeben-Serie in Tirol reißt nicht ab

Bereits am gestrigen 7. Oktober kam es bei Hall in Tirol zu zwei Erderschütterungen binnen kurzer Zeit. Die Serie reißt offenbar nicht ab: Auch in der Nacht auf den heutigen 8. Oktober gab es ein schwaches Beben.

In der Nacht auf heute Donnerstag kam es in Tirol zu einem neuerlichen schwachen Erdbeben.

In der Nacht auf heute Donnerstag kam es in Tirol zu einem neuerlichen schwachen Erdbeben.

Ein Erdbeben mit der Magnitude 1,7 erschütterte in der Nacht auf den 8. Oktober 2026 um exakt 02.19 Uhr erneut die Erde bei Hall (Tirol). Das Beben wurde im Bereich des Epizentrums laut der der Seismologin bei GeoSphere Austria, Fee-Alexandra Rodler, von einzelnen Personen wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

Bereits gestern Mittwoch kam es zu einem Beben der Stärke 3,7

In Tirol hat in der Nacht auf Mittwoch gleich zweimal die Erde gewackelt. Das stärkere Erdbeben nahe Hall wies eine Stärke von 3,7 auf und war für viele spürbar. Lediglich acht Minuten darauf gab es ein Nachbeben. Das Epizentrum der stärkeren Erschütterung befand sich sieben Kilometer südsüdwestlich von Hall und elf Kilometer ostsüdöstlich von Innsbruck. Das Nachbeben wies eine Magnitude von 1,9 (ml) auf.