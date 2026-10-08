Treffen in Tirol: DJ Ötzi zeigt sich bei Knossi von seiner persönlichen Seite
Entertainer Knossi setzte sich für sein Format in den DeLorean – und düste mit Musik-Legende DJ Ötzi alias Gerry Friedle durch dessen Tiroler Heimat. Dort zeigte sich DJ Ötzi von seiner ganz persönlichen Seite
Mit Titeln wie „Hey Baby“ oder „Ein Stern“ füllt Gerry Friedle alias DJ Ötzi seit Jahrzehnten die Hallen. Für die YouTube-Show des bekannten deutschen Streamers Jens „Knossi“ Knossalla stieg die österreichische Musik-Legende nun in einen DeLorean und nahm die Zuseher mit auf eine persönliche Spritztour durch seine Tiroler Heimat. In dem über einstündigen Video cruisen die beiden durch die Berge und sprechen offen über den steilen Aufstieg des Superstars, Anekdoten hinter seinen Welthits und persönliche Weggabelungen.
Mütze auf & emotionale Einblicke
Schon nach wenigen Minuten schlüpfte auch Knossi in den typischen DJ-Ötzi-Look mitsamt weißer Mütze. Doch neben dem Spaß zeigte sich Gerry Friedle von einer ungewohnt privaten Seite: „Hinter DJ Ötzi steckt ein unglaublich herzlicher und bodenständiger Mensch“, so in der Videobeschreibung. So erzählte der Musik-Star unter anderem völlig unverblümt, warum er den deutschen Streamer Monte einst einfach nicht zurückgerufen hat.
Netz feiert die „zwei Ehrenmänner“
Das Video entwickelte hat derzeit über 100.000 Aufrufe (Stand 8. Oktober 2026). In den Kommentaren lobten die User für die bodenständige Art des Tirolers: „Ich wusste nichft, dass er so bescheiden ist – sehr sympathisch und am Boden geblieben“, so eines der Kommentare. „Krank, wie verrückt sympathisch DJ Ötzi ist. Bist a Tiroler, bist a Mensch“, heißt es von einem anderen User. Viele Fans fordern nach dem erfolgreichen Video einen gemeinsamen Schlager-Song der beiden.
Wer ist Knossi?
Jens „Knossi“ Knossalla zählt zu den bekanntesten Streamern und Content Creatorn im deutschsprachigen Raum. Durch seine extrovertierte Art und große Show-Formate auf Plattformen wie Twitch und YouTube erreichte er ein Millionenpublikum. Auch im klassischen Fernsehen ist er längst eine feste Größe: Neben eigenen Moderationen wie bei Das Supertalent war er unter anderem bei Promi Big Brother, Joko & Klaas, Let’s Dance, 7 vs. Wild sowie Schlag den Star zu sehen.