Spezialeinheit nimmt Fahrgast aus Regionalzug fest

Am Donnerstagnachmittag rückte ein Großaufgebot der Polizei samt Spezialeinheit Cobra am Bahnhof Wörgl (Tirol) an, um einen Fahrgast im Regionalzug festzunehmen.

Polizeikräfte umstellten am Nachmittag einen gut gefüllten Regionalzug, um eine Festnahme durchzuführen. Wie Medien berichten, rückte die Exekutive mit einem Großaufgebot an. Neben regulären Streifen waren unter anderem die Spezialeinheit Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) im Einsatz.

Zugriff vor den Augen der Passagiere

Laut Berichten stiegen die Beamten direkt in den Zug ein, steuerten gezielt auf den Verdächtigen zu und erklärten ihm die Festnahme. Wie ein Augenzeuge gegenüber dem ORF schilderte, verlief der Zugriff trotz der dramatischen Szenerie „ruhig und koordiniert“. Eine Zeugin beschrieb die Situation gegenüber der Kronen Zeitung dennoch als beängstigend: „Keiner wusste, was gerade passiert.“