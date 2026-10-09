Löscheinsatz mit Hindernissen: Berghütte brennt nieder

Ein Berghüttenbrand stellte die Tiroler Feuerwehren am Donnerstag vor große Herausforderungen. Besonders brisant: Es herrschte Explosionsgefahr.

Eine Berghütte stand am Donnerstagabend, dem 8. Oktober, im Bereich Valatschen in Tirol in Vollbrand. Als die Einsatzkräfte gegen 19.53 Uhr alarmiert wurden, standen sie vor einer großen Herausforderung: „Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund fehlenden Löschwassers und wegen bestehender Explosionsgefahr durch Gasflaschen vorerst als sehr schwierig“, schildert die Polizei.

Hütte und Schuppen zerstört

Erschwerend kam hinzu, dass einige Tanklöschfahrzeuge Probleme hatten, über den Forstweg bis in die Nähe der brennenden Hütte zu gelangen. Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den Feuerwehren schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Berghütte und ein danebenstehender Schuppen wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Polizei keine Personen vor Ort.

70 Florianis im Einsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren Spiss, Samnaun aus der Schweiz und Pfunds mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen. Auch ein Sanitäter des Roten Kreuzes war vor Ort. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.