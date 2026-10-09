„Goodbye Hansi“: Heinz Kinigadner trauert um großen Bruder

„A very, very sad day!“ Mit diesen Worten nimmt Motocross-Legende Heinz Kinigadner Abschied von seinem älteren Bruder Hansi. Der zweifache Staatsmeister ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Die österreichische Motorsportwelt trauert um Hansi Kinigadner. Der zweifache Motocross-Staatsmeister und ältere Bruder von Weltmeister Heinz Kinigadner ist am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, im Alter von 70 Jahren verstorben. Sein Leben war von großen sportlichen Erfolgen, aber auch einem schweren Schicksalsschlag geprägt.

Schwerer Unfall veränderte sein Leben

Der gebürtige Tiroler zählte in den 1970er- und 1980er-Jahren zu den erfolgreichsten Motocross-Fahrern Österreichs. 1978 und 1980 holte er jeweils den Staatsmeistertitel in der 250-ccm-Klasse. Doch am 14. Oktober 1984 nahm seine Karriere ein tragisches Ende: Bei einem Meisterschaftsrennen in Höhnhart (Oberösterreich) verunglückte Kinigadner schwer. Die Folgen waren gravierend. Der damals 28-Jährige erlitt eine Querschnittslähmung und war fortan auf einen Rollstuhl angewiesen.

Familie bittet um „Wings for Life“-Spenden

Auch sein Neffe Hannes, der Sohn von Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner, erlitt 2003 bei einem Motorradunfall eine Querschnittslähmung. Gemeinsam mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz rief Heinz Kinigadner daraufhin die Stiftung „Wings for Life“ ins Leben, die sich der Forschung zur Heilung von Rückenmarksverletzungen widmet. Genau diese Stiftung möchte die Familie nun auch im Gedenken an Hansi Kinigadner unterstützen. Statt Blumen und Kränzen bitten die Angehörigen um Spenden an „Wings for Life“ mit dem Kennwort „Hansi Kinigadner“.

„A very, very sad day“

Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 10. Oktober, in Uderns im Zillertal statt. Um 10 Uhr beginnt der Sterbegottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Ortsfriedhof. Hansi Kinigadner hinterlässt nicht nur seine Ehefrau Katy, seine Tochter Kathrin und deren Familie, auch seine Brüder trauern. So teilt Heinz Kinigadner auf Facebook einen Zusammenschnitt von Momenten mit und von Hansi und schreibt dazu: „A very, very sad day! Goodbye Hansi!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 07:11 Uhr aktualisiert