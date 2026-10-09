Wieder bebte es in Tirol: Deutlich spürbare Erschütterung in der Nacht

Tirolerinnen und Tiroler sind am heutigen Freitagmorgen einmal mehr von Erdstößen aufgeschreckt worden: Ein Beben der Stärke 3,1 bei Sistrans reiht sich in eine anhaltende Serie spürbarer Erderschütterungen ein.

Am heutigen Freitagmorgen, dem 9. Oktober 2026, hat ein Erdbeben die Region südöstlich von Innsbruck erschüttert. Bereits in den vergangenen Nächten ist es in Tirol zu zahlreichen Erderschütterungen gekommen. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, ereignete sich die Erschütterung um punkt 06.46 Uhr im Raum Sistrans (Bezirk Innsbruck-Land).

Bewohner spürten das Beben deutlich: Stärke 3,1

Nach aktuellen Daten des Seismologischen Dienstes wies das Beben eine Magnitude von 3,1 auf. Die Erschütterungen wurden von zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern der Umgebung teils deutlich wahrgenommen. Mit Schäden an Gebäuden ist aufgrund der geringen Stärke nach Angaben der zuständigen Seismologin Mag. Fee-Alexandra Rodler nicht zu rechnen; bisher wurden auch keine Folgeschäden gemeldet.

In Tirol gab es in den letzten Tagen gleich mehrere Beben direkt nacheinander

In Tirol hat in der Nacht auf den 7. Oktober 2026 gleich zweimal die Erde gebebt. Das stärkere Beben bei Hall erreichte eine Magnitude von 3,7 und wurde von vielen Menschen deutlich gespürt. Nur acht Minuten später folgte ein Nachbeben. Und auch in der Nacht auf den gestrigen 8. Oktober gab es ein schwaches Beben mit der Stärke 1,8 – ebenfalls bei Hall in Tirol.