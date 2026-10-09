Auto prallt gegen Apotheke und landet auf Gleisen der Zillertalbahn

Ein schwerer Verkehrsunfall rief am Freitagmorgen die Einsatzkräfte im Zillertal (Tirol) auf den Plan. Eine 23-jährige Autofahrerin geriet von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Treppe und kam auf den Zuggleisen zum Stehen.

Der Vorfall ereignete sich am heutigen 9. Oktober 2026 gegen 06.45 Uhr auf der L300 Zillertaler Dörferstraße. Die 23-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto von Hippach in Richtung Ramsau im Zillertal unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der B169 Zillertaler Bundesstraße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und krachte frontal gegen den Stiegenaufgang einer örtlichen Apotheke.

Auto kam erst auf den Gleisen zu stehen

Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Wagen anschließend rückwärts weiter und kam erst auf den Gleisen der Zillertalbahn schwer beschädigt zum Stehen. Die junge Lenkerin erlitt bei dem Unfall nach ersten Informationen leichte Verletzungen. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus (BKH) Schwaz gebracht. Für die Dauer der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten mussten sowohl die L300 im betroffenen Bereich als auch die Gleise der Zillertalbahn gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.