Kind übersieht Gegenverkehr beim Überqueren der Straße: Leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B171 im Stadtgebiet von Hall in Tirol zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Buben von einem Auto erfasst wurde. Der Junge hatte versucht, die Straße zwischen wartenden Fahrzeugen

Der Unfall ereignete sich am 8. Oktober 2026 gegen 14 Uhr auf Höhe des Unteren Stadtplatzes in Hall (Tirol). Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Verkehr auf der Fahrstreifenrichtung Westen aufgrund einer roten Ampel gestaut. Eine 61-jährige Autolenkerin war zeitgleich mit ihrem Auto auf der B171 in Richtung Osten unterwegs.

Bursche wurde vom Auto einer 61-Jährigen erfasst

Der neunjährige Österreicher trat zwischen den im Stau stehenden Fahrzeugen hervor, um die Fahrbahn zu überqueren. Als er den Gegenfahrstreifen betrat, wurde er vom herannahenden Auto der 61-Jährigen erfasst. Nach Angaben der Autolenkerin habe sie das Kind vor der Kollision nicht wahrnehmen können.

Zeugen leisten erste Hilfe

Zwei aufmerksame Zeugen reagierten sofort und leisteten dem verunglückten Buben umgehend Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Neunjährige mit leichten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht.