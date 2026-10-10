E-Bike-Diebstahl in Innsbruck: GPS-Signal führt Polizei nach Hall in Tirol

Dank eingebauter Ortungssysteme konnten zwei in Innsbruck gestohlene E-Bikes binnen kurzer Zeit im benachbarten Hall in Tirol geortet werden. Die Eigentümer müssen allerdings noch warten, bis sie die Bikes wieder verwenden können.

Die Eigentümer müssen sich noch gedulden, bevor sie ihre kostspieligen Räder wieder in Empfang nehmen können.

Die Eigentümer müssen sich noch gedulden, bevor sie ihre kostspieligen Räder wieder in Empfang nehmen können.

Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen dem 3. und 9. Oktober 2026 Zutritt zu einem Fahrradraum in Innsbruck. Dort schnitten die Täter die Schlösser zweier E-Bikes durch und entwendeten die Fahrzeuge, deren Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt.

Der Diebstahl blieb allerdings nicht ohne Spuren

Da beide E-Bikes mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattet waren, konnte ihr Standort zügig in Hall in Tirol ausfindig gemacht werden. Obwohl der Aufenthaltsort der Räder damit bekannt ist, konnten sie den Geschädigten aus rechtlichen Gründen vorerst noch nicht ausgehändigt werden. Die Polizei hat entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen und führt derzeit weitere Erhebungen durch, um die Hintergründe der Tat und die Täterschaft zu klären.