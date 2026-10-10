Bürotresor geknackt: Einbrecher erbeuten Tausende Euro

Zwischen Freitag und Samstag brachen Unbekannte in ein Gebäude in Nußdorf-Debant ein und knackten einen Tresor. Der entstandene Schaden geht in die Tausende.

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, dem 9. Oktober, und Samstag, dem 10. Oktober 2026, in ein Gebäude in Nußdorf-Debant (Bezirk Lienz) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, ehe sie in einem Büro einen Tresor gewaltsam öffneten. Daraus stahlen sie das darin aufbewahrte Bargeld. Anschließend machten sie sich aus dem Staub. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.