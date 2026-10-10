Besondere Auszeichnung: Das sind die Tiroler des Jahres 2026

Bei der 14. Verleihung der Auszeichnung „Tiroler des Jahres“ wurden drei herausragende Persönlichkeiten für ihren besonderen Einsatz für das Land Tirol geehrt.

Bereits zum 14. Mal wurde die Auszeichnung „Tiroler des Jahres“ vergeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die durch außergewöhnliche Leistungen, Beharrlichkeit und ihre enge Verbindung zum Land Tirol herausragen, heißt es in einer Aussendung.

Gläserner Adler als Trophäe

Geehrt wurden Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock, der Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich Hans K. Reisch, und der Vorstand der Bergbahnen Sölden, Jakob Falkner. Sie bekamen jeweils eine Glasskulptur in Form eines Adlers, die von Glaskünstler Robert Freund geschaffen wurden. Überreicht wurden die Preise von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und dem Präsidenten des Club Tirol, Julian Hadschieff.

Mattle begeistert von Preisverleihung

Es freut mich, dass wir auch im heurigen Jahr wieder ganz besondere Tiroler Persönlichkeiten vor den Vorhang holen können“, hob der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle hervor. Er lobte auch das Engagement des Club Tirols, und bezeichnete die Preisverleihung als „ganz besonderes Highlight

Über Janine Flock

Janine Flock krönte sich 2026 zur Olympiasiegerin in Cortina d’Ampezzo. Zuvor gewann sie dreimal den Gesamtweltcup, wurde viermal Europameisterin und holte drei Medaillen bei Weltmeisterschaften. Als erste Österreicherin durfte sie schließlich eine olympische Goldmedaille im Skeleton mit nach Hause nehmen.

Über Hans K. Reisch

Hans K. Reisch ist der Enkel von Hans F. Reisch, der 1954 gemeinsam mit 100 selbstständigen Kaufleuten in Kufstein den Grundstein für SPAR Österreich legte. Seine Karriere an die Spitze führte ihn über zahlreiche Stationen, vom Trainee über die Regionalzentrale in Wörgl und deren Geschäftsführung bis in den Vorstand. Seit 2023 ist er Vorstandsvorsitzender der SPAR Österreich-Gruppe.

Über Jakob Falkner

Jakob Falkner ist der Sohn von Hans Falkner, Mitbegründer der Söldner Bergbahnen. Seit Anfang der 1990er Jahre ist er deren Geschäftsführer. Er prägte das Unternehmen nachhaltig, und begründete Erfolgsprojekte, wie die James-Bond-Erlebniswelt „007 ELEMENTS“.