Zwei 18-Jährige überleben eisige Nacht in 3.500 Metern Höhe

Eine alpine Notlage auf fast 3.500 Metern Höhe hielt die Einsatzkräfte im Ötztal von Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh in Atem: Zwei 18-jährige Bergsteiger aus Deutschland verloren die Orientierung.

Ein Bergausflug im tirolerischen Längenfeld endete am gestrigen 10. Oktober 2026 für zwei junge Alpinisten in einem dramatischen Überlebenskampf. Nach einer frostigen Nacht in steilem, unwegsamem Gelände konnten die beiden 18-jährigen Deutschen am Sonntagmorgen schließlich stark unterkühlt geborgen werden. Die beiden 18-Jährigen aus Hannover und dem Landkreis Aichach-Friedberg am Vormittag zu einer Tour auf den 3.497 Meter hohen Schrankogel auf. Beim Abstieg vom Gipfel zog am frühen Nachmittag dichter Nebel auf. Durch die extrem schlechte Sicht verloren die Alpinisten die Orientierung und kamen vom markierten Steig ab.

Erfolglose Suche in der Nacht

Als ein Weiterkommen im steilen Felsgelände unmöglich wurde, setzten die beiden Männer gegen 16.30 Uhr einen Notruf ab. Die Bergrettung Gries im Sulztal rückte umgehend mit acht Einsatzkräften und einem Alpinpolizisten aus. Von der Amberger Hütte aus startete die Suchmannschaft im unwegsamen Areal. Ein Einsatz des Notarzthubschraubers war aufgrund des dichten Nebels und des schlechten Wetters zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. Mit Anbruch der Dunkelheit verschlechterten sich die Bedingungen drastisch: Einsetzender Schneefall und eisige Temperaturen erschwerten die Orientierung zusätzlich. Gegen Mitternacht musste die Suchaktion vorerst erfolglos abgebrochen werden.

Hubschrauber-Rettung im Erstversuch am Morgen

Am Sonntagmorgen um 07.00 Uhr nahmen die Rettungskräfte die Suche wieder auf. Nach knapp 50 Minuten die erlösende Nachricht: Gegen 07.50 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte die beiden Vermissten. Die jungen Männer hatten die Nacht im Hochgebirge zwar überstanden, litten jedoch unter starker Unterkühlung. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden beide 18-Jährigen mit dem Notarzthubschrauber geborgen und umgehend in das Krankenhaus Zams geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 10:59 Uhr aktualisiert