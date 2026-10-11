Flucht vor der Polizei: 39-Jähriger wendet auf Autobahn und wird zum Geisterfahrer

Eine spektakuläre Flucht vor der Polizei hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland ein verletzungsbedingtes Ende genommen: Ein 39-jähriger Autofahrer entzog sich in Bayern einer Kontrolle.

Ein 39-Jähriger lieferte sich in den frühen Morgenstunden des 11. Oktober 2026 eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der österreichischen Polizei – inklusive Wendemänover auf der Autobahn und einem Sturz von einem Garagendach. Der Vorfall nahm seinen Anfang auf der deutschen Inntalautobahn (A93) im Bereich Rosenheim. Dort missachtete der in Österreich wohnhafte Kroate die Anhaltesignale einer deutschen Polizeistreife und raste mit überhöhter Geschwindigkeit über die Grenze in Richtung Kufstein davon.

Grenzübergreifende Fahndung und Wendemanöver

Die alarmierte Tiroler Polizei konnte den Raser auf der Inntalautobahn (A12) rasch lokalisieren. Doch der Mann dachte nicht ans Anhalten, sondern setzte seine Flucht in Richtung Westen fort. Bei Angath wendete er plötzlich auf der Autobahn und fuhr zurück in Richtung Kufstein. In Kirchbichl verließ der Raser kurzzeitig die A12 und versuchte anschließend, als Geisterfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder aufzufahren. Die Verfolgung durch die Streife verhinderte eine längere Falschfahrt, woraufhin der 39-Jährige erneut regulär in Richtung Kufstein weiterraste und die Autobahn schließlich ins Stadtgebiet verließ.

Endstation im Feld – Sturz bei Flucht zu Fuß

Im Stadtgebiet von Kufstein endete die Fahrt schließlich abseits der Straße: Das Auto blieb in einem Feld stecken. Der Fahrer gab jedoch noch immer nicht auf und flüchtete zu Fuß weiter. Bei dem Versuch, über ein Garagendach zu entkommen, stürzte der 39-Jährige auf eine angrenzende Wiese ab. Dabei zog sich der Mann Verletzungen am Oberkörper sowie am Kopf zu. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Warum der Mann flüchtete, ist noch unklar

Warum der Mann mit aller Macht versuchte, der Polizeikontrolle zu entkommen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Den Kroaten erwarten nun massive rechtliche Konsequenzen: Er wird nach Abschluss der Erhebungen wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie wegen zahlreicher schwerer Verkehrsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.