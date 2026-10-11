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auf dem bild von 5min.at sieht man ein unfallauto und einen mann.
Ein 21-Jähriger schlitterte unter Alkoholeinfluss eine steile Böschung hinab - sein Beifahrer zog sich dabei Verletzungen zu.
Umhausen
11/10/2026
Steile Böschung

Alkofahrt im Ötztal endet am Hang: 20-jähriger Beifahrer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am späten Samstagabend im Gemeindegebiet von Umhausen (Ötztal, Tirol) Ein 21-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Der 21-jährige Österreicher war am 10. Oktober 2026 gegen 22.45 Uhr gemeinsam mit seinem 20-jährigen Beifahrer auf der Niederthai-Straße (L238) in Richtung Niederthai (Bezirk Imst, Tirol) unterwegs. Bei Kilometer 3,4 kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und schlitterte in eine steil abfallende Böschung. Das Fahrzeug kam schließlich etwa zwei Meter unterhalb der Straße auf dem Hang zum Stillstand.

Beifahrer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert

Während der Fahrer unverletzt blieb, zog sich sein 20-jähriger Beifahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Ein im Anschluss bei dem 21-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Mit entsprechenden rechtlichen Konsequenzen und dem Entzug des Führerscheins muss der junge Mann nun rechnen.

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