Deutscher stürzt bei Bergtour 85 Meter ab

Bei einer Wanderung einer deutschen Gruppe auf der Choralpe geriet ein 20-Jähriger in Bergnot. Ein Rettungshubschrauber musste den Mann retten.

Am Sonntag, dem 11. Oktober stiegen sechs Wanderer aus Deutschland von der Choralm-Bergstation ins Tal ab, und hielt sich dabei außerhalb von befestigten Wegen auf. Um kurz nach 15 Uhr rutschte plötzlich ein 20-Jähriger auf dem nassen Untergrund aus, und stürzte etwa 85 Meter ab. Die Gruppe setzte daraufhin einen Notruf ab.

Einsatz unter widrigsten Bedingungen

Die Bergung gestaltete sich aufgrund des Nebels schwierig, dennoch konnte der Rettungshubschrauber C4 den 20-jährigen Deutschen retten. Nach der Erstversorgung im Tal wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus St. Johann geflogen.