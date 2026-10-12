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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
Ein Unfall auf der Inntalautobahn forderte am Montag in der Früh zwei Verletzte.
Inntalautobahn
12/10/2026
Baustellencrash

Unfall mit vier Autos auf der Inntalautobahn fordert Verletzte

Auf der Inntalautobahn kam es am Montag in der Früh im Baustellenbereich zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck im Gemeindegebiet von Kolsass. Im dortigen Baustellenbereich kam es nach Angaben der Polizei zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt vier Autos beteiligt waren. Zwei der Lenker, ein 17-Jähriger und ein 27-Jähriger, erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Auch an den beteiligten Fahrzeugen hinterließ der Zusammenstoß deutliche Spuren: Laut Polizei wurden die Autos erheblich beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

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