Unfall mit vier Autos auf der Inntalautobahn fordert Verletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck im Gemeindegebiet von Kolsass. Im dortigen Baustellenbereich kam es nach Angaben der Polizei zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt vier Autos beteiligt waren. Zwei der Lenker, ein 17-Jähriger und ein 27-Jähriger, erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Auch an den beteiligten Fahrzeugen hinterließ der Zusammenstoß deutliche Spuren: Laut Polizei wurden die Autos erheblich beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.