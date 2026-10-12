Gut gemeinter Tipp wurde zwei Männern am Großglockner zum Verhängnis

Eine Tour auf den Großglockner endete für zwei junge Ungarn am 11. Oktober mit einer aufwendigen Rettungsaktion. Nach Angaben der Polizei waren die beiden von der Stüdlhütte in Kals am Großglockner (Osttirol) aufgebrochen. Allerdings kamen sie nur langsam voran und erreichten den Gipfel erst gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ging es beiden gesundheitlich bereits zunehmend schlechter. Sie wollten deshalb so schnell wie möglich absteigen und erkundigten sich bei anderen Bergsteigern nach der schnellsten Route. Daraufhin wurde ihnen der anspruchsvolle Stüdlgrat empfohlen. Eine Entscheidung, die sie schließlich in eine gefährliche Lage brachte.

Dunkelheit, Sturm und Kälte machten Abstieg unmöglich

Während die beiden jungen Männer versuchten, sich über den Grat abzuseilen, wurde es immer finsterer. Dazu kamen starker Wind und Kälte als zusätzliche Herausforderungen. Schließlich wussten sie nicht mehr weiter und setzten gegen 19.20 Uhr einen Notruf ab. Eine direkte Bergung mit dem Hubschrauber war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Deshalb wurden sechs Bergretter der Ortsstelle Kals mit einem nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber bis zur Nebelgrenze auf rund 2.800 Metern gebracht. Von dort mussten sie zu Fuß weiter zu den beiden Bergsteigern aufsteigen. Erst gegen 0.50 Uhr erreichten die Retter die jungen Männer. Nach einer kurzen Versorgung machten sich alle gemeinsam auf den Weg zur Adlersruhe, wo sie gegen 3 Uhr morgens ankamen.

Erst am nächsten Morgen ins Tal geflogen

Bei der Adlersruhe musste die Gruppe zunächst auf die Morgendämmerung warten. Anschließend setzten die Bergretter mit den beiden Ungarn den Abstieg in Richtung Ködnitzkees fort. Um 7.30 Uhr konnte schließlich ein Polizeihubschrauber die gesamte Gruppe aufnehmen und sicher ins Tal fliegen. Damit endete der mehr als zwölfstündige Rettungseinsatz. Die beiden Bergsteiger hatten Glück im Unglück: Sie waren zwar unterkühlt, blieben ansonsten aber unverletzt. Im Einsatz standen die Bergrettung Kals, ein Rettungshubschrauber, der Polizeihubschrauber und die Polizei Matrei.