Tausende Euro weg: App blockt Überweisung, Tirolerin (34) lässt Konto sperren

Eine 34-jährige Tirolerin ist in den vergangenen Tagen Opfer von Betrügern geworden. Während eine erste Überweisung noch durchging, wurde eine weitere von der Bank-App der Frau geblockt. Anschließend ließ sie ihr Konto sperren.

Es war der 7. Oktober gegen 13 Uhr, als eine 34-jährige Tirolerin aus dem Bezirk Innsbruck-Land eine Finanz Online-SMS bekommen hatte. In der Nachricht haben sie Betrüger dazu aufgefordert, einen Link zu klicken und dadurch ihr ablaufendes Finanz Online-Konto zu aktualisieren. Dass die SMS von Betrügern kam, war ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Sie folgte also dem Link und gab darauffolgend persönliche Daten ein.

Betrüger täuscht Abbuchungen vor

Am Montag, 12. Oktober, wurde sie dann von einer unbekannten Nummer angerufen. Sie hob ab, ein männlicher Anrufer mit ausländischem Akzent gab sich in fließendem Deutsch als Bankangestellter aus. Er täuschte vor, dass vom Konto der Frau widerrechtliche Abbuchungen getätigt worden seien. Um ihr Geld zurückzubekommen, sollte sie eine Überweisung auf ein derzeit unbekanntes Konto tätigen, so der Anrufer. Auch eine weitere Überweisung sollte noch geschehen, diese wurde aber von der Bank-App der 34-Jährigen geblockt, berichtet die Polizei. Daraufhin beendete der vermeintliche Bank-Mitarbeiter das Gespräch.

Frau wird erst im Nachhinein misstrauisch

Die Frau wurde erst im Nachhinein misstrauisch und ließ ihr Konto sperren. Sie erstattete auch gleich Anzeige. Laut Informationen der Beamten ist ihr ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich entstanden. Die Erhebungen sind derzeit im Gange. Wir haben Anfang des Jahres auch bei der Wirtschaftskammer-Sparte für Banken nachgefragt, was diese gegen Betrügereien machen können. Alles dazu könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.