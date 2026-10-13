In 60 Quadratmeter-Wohnung: Rene Benko möchte Fußfessel haben

Aktuell sitzt Signa-Gründer Rene Benko in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft. Er hat nun einen Antrag auf eine Fußfessel gestellt und möchte in den elektronisch überwachten "Hausarrest".

Ein diesbezüglicher Gerichtstermin ist für Mittwoch in Innsbruck angesetzt, laut „Kurier“ ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aber stark dagegen – und hat eine Stellungnahme mit sechs Seiten eingebracht, um die Gewährung einer Fußfessel zu verhindern. Das Argument von Benkos Anwalt? Der Angeklagte könne sich nur außerhalb der Justizanstalt auf die durchaus sehr komplexen Verhandlungen gut vorbereiten.

Benko will in 60 Quadratmeter-Wohnung

Die geeigneten Räumlichkeiten für den Hausarrest hat man übrigens auch schon. In Innsbruck wurde nämlich eine 60 Quadratmeter große Wohnung angemietet. Gegen das Ergebnis der Verhandlung am Mittwoch könnte dann noch Beschwerde beim Oberlandesgericht Innsbruck eingebracht werden. Wegen der Pleite des Signa-Konzerns wird seitens der WKStA in nicht weniger als 17 unterschiedlichen Sachverhalten ermittelt, nicht alle dieser Ermittlungsverfahren gehen gegen Benko.

Benko aus Strafhaft bedingt entlassen – in U-Haft geblieben

Dieser wurde Ende September übrigens in einem Prozess in Innsbruck bereits zu 30 Monaten unbedingter Haft wegen betrügerischer Krida verurteilt. Zwei Drittel davon hatte er allerdings schon in U-Haft verbracht, daher wurde er bedingt aus der Strafhaft entlassen. Die U-Haft selbst wurde jedoch fortgesetzt. Anfang November steht ein weiterer Prozess an – diesmal wegen der Vorwürfe des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida. Für Benko und alle weiteren Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.