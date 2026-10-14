Tödlicher Unfall auf A12: 36-Jähriger in Unfallauto verstorben

Dienstagnachmittag war ein 62-jähriger LKW-Fahrer gegen 17 Uhr auf der A12 in Richtung Osten durch die Baustelle bei Silz (Tirol) unterwegs. Zur selben Zeit waren ein 36-jähriger Österreicher hinter ihm und dahinter noch eine 38-jährige Österreicherin in die Gegenrichtung unterwegs, in der Baustelle herrschte Gegenverkehr. Plötzlich kam der LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte, krachte in das Auto des Österreicher und schob diesen gegen die Lärmschutzwand. Auch das nachkommende Fahrzeug der 38-Jährigen erfasste er und schleifte es mit, berichtet die Polizei.

A12 drei Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt

Der 36-Jährige wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem geborgen werden. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät, er war bereits tot. Der LKW-Fahrer und die zweite Autofahrerin konnten sich jeweils selbst aus den Unfallfahrzeugen befreien, wurden von der Rettung versorgt und später auch ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht. Die A12 war im Unfallbereich von 17 bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, Umleitungen erfolgten über die Bundesstraße, wobei es zu erheblichen Staus kam. Im Einsatz standen die Feuerwehr Silz, das Rote Kreuz, die Polizei und die Asfinag.