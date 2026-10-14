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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Ortsbeginn von Sellrain im Tiroler Sellraintal.
Im Sellraintal ist der Mobilfunk und das Festnetz ausgefallen.
Sellraintal
14/10/2026
Land erklärt

Kein Empfang im Sellraintal: Was du im Notfall machen sollst

Seit Dienstagabend, 13. Oktober, ist der Mobilfunk und das Festnetz im Sellraintal in Tirol ausgefallen. Auch der Notruf ist vom Ausfall betroffen, berichtet das Land.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Der Mobilfunk und das Festnetz sind im Tiroler Sellraintal (Bezirk Innsbruck-Land) ausgefallen, betroffen sind die Gemeinden Sellrain, Gries im Sellrain und St. Sigmund sowie das Kühtai. Es funktionieren dort weder Telefon noch Internet, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung und in sozialen Medien. Grund für den Ausfall dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein gerissenes Leitungskabel sein, der Ausfall soll noch mindestens bis zum heutigen Mittwoch, 14. Oktober, andauern.

Feuerwehrwachen im Sellraintal besetzt

Auch der Notruf ist vom Ausfall übrigens betroffen. Heißt: In Notfällen soll man die örtlichen Feuerwehrwachen aufsuchen. „Diese sind in allen vier Gemeinden besetzt. Von dort aus können Notrufe mittels Funk weitergeleitet werden“, heißt es seitens des Landes. Die Blaulichtorganisationen vor Ort seien informiert worden. An der Behebung des Ausfalls wird vonseiten des Netzbetreibers auf Hochtouren gearbeitet.

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