Fußfessel gewährt: Rene Benko darf aus dem Gefängnis

Am heutigen Mittwoch, 14. Oktober 2026, hat die Verhandlung stattgefunden, bei der über die Fußfessel für Rene Benko, der bisher immer noch in Untersuchungshaft war, entschieden wurde.

Rene Benko ist bis zum heutigen Mittwoch in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck gesessen. Nun hat eine Verhandlung über die Gewährung einer Fußfessel und den elektronisch überwachten Hausarrest stattgefunden. Alles dazu auch hier: In 60 Quadratmeter-Wohnung: Rene Benko möchte Fußfessel haben. Und das Gericht hat mittlerweile entschieden und mit der Entscheidung haben wohl nicht allzu viele gerechnet. Die Fußfessel wurde dem Signa-Gründer nämlich gewährt, er darf aus der U-Haft raus. Diese Entscheidung wurde gegen den Wunsch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgesprochen, die auf mehreren Seiten dagegen argumentiert hatte.

Rechtskräftiges Urteil im September

Benko ist Ende September bereits in einem Prozess wegen betrügerischer Krida rechtskräftig zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden, zwei Drittel der Strafe hatte er aber bereits in U-Haft verbüßt, womit er aus der Strafhaft bedingt entlassen wurde. Direkt danach wurde die Untersuchungshaft aber verlängert. Einige Verhandlungen und Anklagen im Zusammenhang mit der Signa-Pleite sind derzeit noch ausständig, für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert