Gegen Lärmschutzwand gedrückt: Gailtaler (36) stirbt bei schrecklichem Unfall

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am späten Nachmittag des 13. Oktober auf der A12 Inntalautobahn. Im Baustellenbereich nahe Silz verlor ein 36-jähriger Kärntner sein Leben.

Im Baustellenbereich kollidierten zwei Autos und ein Lkw. Für einen der Autolenker kam jede Hilfe zu spät. Die Fahrzeuge prallten am gestrigen 13. Oktober 2026 im Baustellenbereich der A12 (Höhe Silz, Bezirk Imst, Tirol) frontal aneinander. In der Folge krachte ein zweites Auto seitlich in den Lastwagen. Nach dem Notruf löste die Leitstelle Tirol umgehend Großalarm für die Feuerwehr Silz, den Rettungsdienst samt Notärzten sowie die Polizei aus.

Auto gegen Lärmschutzwand gedrückt: Lenker eingeklemmt

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte bot sich ein trümmerreiches Bild: Der Lkw hatte eines der Autos gegen die Lärmschutzwand gedrückt und den Lenker darin schwer eingeklemmt. Um Zugang zum Fahrzeug zu schaffen, zog die Feuerwehr den Lkw mithilfe der Seilwinde des Schweren Rüstfahrzeugs (SRF) zurück. Anschließend leiteten die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät eine Sofortrettung („Crash-Rettung“) ein.

Trotz sofortigem Einschreiten der Rettungskräfte gab es für den 36-Jährigen keine Hilfe mehr

Obwohl der Mann innerhalb kurzer Zeit aus dem Wrack befreit werden konnte, erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie das „Gailtal-Journal“ berichtet, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen Mann aus Rattendorf in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See im Gailtal. Die Lenker des Lastwagens sowie des zweiten beteiligten Autos erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Sichtschutz für die Bergungsarbeiten

Während der Bergungsarbeiten errichtete die Feuerwehr einen Sichtschutz, sicherte die Unfallstelle ab und band ausgetretene Betriebsmittel. Nach der Unterstützung des Abschleppdienstes und der abschließenden Fahrbahnreinigung konnte die Feuerwehr Silz ihren Einsatz nach rund drei Stunden beenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

©Feuerwehr Silz ©Feuerwehr Silz ©Feuerwehr Silz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 16:52 Uhr aktualisiert