Nach 3 tödlichen Unfällen: Baustelle auf A12 wird genau überprüft

Erneute Überprüfung nach einer dramatischen Unfallserie: Auf der Inntalautobahn (A12) bei Silz (Bezirk Imst, Tirol) kam es im Bereich einer Baustelle am 13. Oktober 2026 erneut zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Es war bereits der dritte dieser Art innerhalb kurzer Zeit. Ein 36-jähriger Autolenker wurde am Dienstag von einem Lkw erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Ursache war laut Aussage des Lkw-Fahrers ein medizinisches Problem („schwarz vor Augen geworden“). Die Asfinag reagiert nun und nimmt die Baustellenführung nochmals unter die Lupe, berichtet der ORF Tirol.

Streckenabschnitt ist 6 Kilometer lang

Der Baustellenabschnitt auf der A12 Inntalautobahn erstreckt sich über sechs Kilometer von Mötz bis zur Simmering Galerie, wo seit März Fahrbahnen und Brücken saniert werden. Bereits im August und September forderten Unfälle in diesem Bereich Todesopfer: Am 18. August geriet eine 33-jährige Frau auf die Gegenfahrbahn und verunglückte tödlich. Im Folgemonat verstarb ein weiterer Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw. Bei dem Unfall am Dienstag geriet ein 62-jähriger Lkw-Fahrer im Baustellenbereich auf die Gegenfahrbahn. Er prallte gegen das Auto eines 36-Jährigen und drückte den Pkw gegen die Lärmschutzwand. Ein weiteres Fahrzeug, gesteuert von einer 38-jährigen Frau, wurde ebenfalls erfasst und mitgeschleift.

Betroffener Bereich wird genauestens überprüft

Der Autobahnbetreiber Asfinag wird den betroffenen Baustellenbereich umgehend genauer überprüfen. Wie Pressesprecher Alexander Holzedl gegenüber dem ORF Tirol betont, arbeite man eng mit Behörden, Sachverständigen und der Polizei zusammen. Sollten sich Optimierungsmöglichkeiten ergeben, werden diese direkt umgesetzt. Auch, wenn die bisherigen Ermittlungsergebnisse laut Asfinag keinen direkten Zusammenhang zwischen der Verkehrsführung und den Unfällen nahelegen. Ein Ende der Einschränkungen ist absehbar: Ende Oktober verkürzt sich der Gegenverkehrsbereich, Anfang Dezember soll die Baustelle komplett fertiggestellt sein.