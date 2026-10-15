Zeugenaufruf nach Fahrerflucht: Radfahrerin bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Heute Morgen kam es am Südtiroler Platz in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der beteiligte E-Scooter-Fahrer beging im Anschluss Fahrerflucht.

Am heutigen Donnerstagmorgen, den 15. Oktober 2026, kam es am Südtiroler Platz in Innsbruck zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter-Fahrer. Gegen 08.00 Uhr war eine 23-jährige Österreicherin mit ihrem Fahrrad auf dem Südtiroler Platz in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 kreuzte plötzlich ein bislang unbekannter E-Scooter-Lenker ihren Weg, der vom Gehsteig kommend in Richtung Westen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Nach Sturz der Radfahrerin fuhr E-Scooter-Fahrer einfach weiter

Während die junge Frau durch den Sturz leichte Verletzungen erlitt, setzte der E-Scooter-Fahrer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Die verletzte Radfahrerin wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen E-Scooter-Lenker machen können, sich zu melden.