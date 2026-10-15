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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Eine 23-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus transportiert.
Innsbruck
15/10/2026
Trotz Vollbremsungen

Drei Autos nach Stauende auf der A12 kollidiert: Eine Verletzte

Auf der A12 Inntalautobahn ist es am Donnerstagmorgen kurz nach dem Amraser Tunnel zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Eine Beteiligte wurde dabei verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Gegen 07.30 Uhr war eine 20-jährige rumänische Autolenkerin auf der A12 in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als sie auf Höhe Innsbruck verkehrsbedingt wegen eines Staus abbremsen musste. Zwei nachfolgende Autofahrerinnen, eine 23-jährige türkische Staatsangehörige und eine 47-jährige Österreicherin, leiteten zwar noch sofortige Vollbremsungen ein, konnten ein Aufhalten auf die vorderen Fahrzeuge jedoch nicht mehr verhindern.

23-Jährige verletzt, die anderen Beteiligten kamen mit Schrecken davon

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 23-jährige Fahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Hall gebracht. Die beiden anderen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der betroffene Fahrstreifen für rund eine Stunde gesperrt werden, was zu Verzögerungen im Morgenverkehr führte.

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