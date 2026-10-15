Tiroler Hotel: Einkäufer erbeutet 11 Smartphones für Spielsucht

Ein 34-jähriger Einkäufer eines Hotels in Seefeld steht im Verdacht, seinen Arbeitgeber um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschädigt zu haben. Der Mann zeigte sich umfassend geständig und nannte Spielsucht als Motiv.

Der 34-Jährige soll über das interne Bestellsystem des Hotels elf hochwertige Smartphones an seine Hoteladresse bestellt haben.

Der 34-Jährige soll über das interne Bestellsystem des Hotels elf hochwertige Smartphones an seine Hoteladresse bestellt haben.

Am Morgen des heutigen 15. Oktober 2026, wurde die Polizei gegen 09.20 Uhr über einen gravierenden Verdachtsfall von Veruntreuung in einem Seefelder Hotelbetrieb (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-jähriger slowenischer Staatsangehöriger seine Position als betrieblicher Einkäufer missbraucht haben. Über das interne Bestellsystem des Hotels georderte er insgesamt elf hochwertige Mobiltelefone an seine Hoteladresse. Der Wert der Geräte beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Geständnis bei der Polizei

Darüber hinaus richtete der Verdächtige eine private Bestellliste bei einem Onlineversandhändler ein und hinterlegte dort unbefugt die Kreditkartendaten seines Arbeitgebers .Bei der anschließenden polizeilichen Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige vollumfänglich geständig. Er gab zu, die widerrechtlich erworbenen Smartphones weiterverkauft zu haben, wodurch er einen Erlös im hohen vierstelligen Eurobereich erzielte.

Wollte Spielsucht finanzieren: Fristlos gekündigt

Als Motiv gab der Mann seine akute Spielsucht an, mit deren Finanzierung er die Taten begründete. Das Dienstverhältnis mit dem Verdächtigen wurde seitens des Hotelbetriebs umgehend fristlos beendet. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Veruntreuung ermittelt.