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/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Leutasch
15/10/2026
Arbeitsunfall

56-Jähriger gerät bei Photovoltaik-Arbeiten in Stromkreis: Schwer verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall im privaten Bereich ist es am Donnerstagvormittag, dem 15. Oktober 2026, in Leutasch (Tirol) gekommen. Ein 56-jähriger Österreicher zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Gegen 11.10 Uhr führte der der 56-Jährige Hantierungen am Mittwoch an der Batterie seiner hauseigenen Photovoltaikanlage in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) durch. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er dabei aus noch ungeklärter Ursache direkt in den Stromkreis der Anlage.

Mit Notarzthubschrauber in Klinik geflogen

Nach der Erstversorgung vor Ort musste der Verletzte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik nach Murnau geflogen werden. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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