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/ ©khats cassim/pexels
Foto auf 5min.at zeigt eine Fritteuse.
Ein 36-Jähriger stieg bei Reinigungsarbeiten in ein Gefäß mit heißem Öl und erlitt dabei schwere Verletzungen.
Hall in Tirol
16/10/2026
Arbeitsunfall

Fritteuse gereinigt: Mann (36) steigt in Gefäß mit heißem Öl – schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall in Hall in Tirol: Ein 36-jähriger Mann stieg am Donnerstagabend in ein Gefäß mit heißem Öl. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, kam es gegen 22.15 Uhr in einem Betrieb in Hall in Tirol zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 36-jähriger afghanischer Staatsangehöriger und ein 47-jähriger Spanier waren gerade damit beschäftigt, Fritteusen zu reinigen. Zuvor hatten die beiden Männer das heiße Öl abgelassen und das entsprechende Gefäß zur Seite gestellt. Dann kam es zu dem folgenschweren Vorfall.

In heißes Öl gestiegen

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, stieg der 36-Jährige in das am Boden abgestellte Gefäß mit dem heißen Öl. Die Polizei hält dazu fest: „Aus bislang unbekannter Ursache stieg der 36-Jährige jedoch in das am Boden abgestellte Gefäß mit dem heißen Öl und erlitt dabei schwere Verletzungen.“

In Klinik eingeliefert

Der 36-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt und das Rettungsdienstpersonal übernahmen die Erstversorgung des Mannes. Anschließend wurde der Verletzte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

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