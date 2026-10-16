Frist läuft ab: 250 Euro Heizkostenzuschuss in Tirol nur noch bis 31. Oktober

Die Zeit drängt für alle Tiroler Haushalte: Noch bis zum 31. Oktober 2026 kann der einkommensabhängige Heizkostenzuschuss von 250 Euro beantragt werden. Durch angehobene Grenzen profitieren heuer wesentlich mehr Menschen.

Der Winter steht vor der Tür und mit den kühleren Temperaturen steigen auch die Heizkosten. Um einkommensschwächere Haushalte gezielt zu entlasten, führt das Land Tirol den bewährten Heizkostenzuschuss in der Saison 2026/2027 fort. Die Antragsfrist läuft nur noch bis zum 31. Oktober 2026.

Bis 31. Oktober: Wer hat Anspruch auf die 250 Euro in Tirol?

Einmalig 250 Euro werden pro bezugsberechtigtem Haushalt ausbezahlt. Damit heuer noch mehr Tiroler von der Förderung profitieren, wurden die Netto-Haushaltseinkommensgrenzen (Einkünfte aus 2025 inkl. Sonderzahlungen) angehoben:

Ein-Personen-Haushalt: bis zu 1.435 Euro netto / Monat

bis zu 1.435 Euro netto / Monat Zwei-Personen-Haushalt: bis zu 2.265 Euro netto / Monat

bis zu 2.265 Euro netto / Monat Drei-Personen-Haushalt: bis zu 2.665 Euro netto / Monat

bis zu 2.665 Euro netto / Monat Vier-Personen-Haushalt: bis zu 2.965 Euro netto / Monat

bis zu 2.965 Euro netto / Monat Jede weitere Person im Haushalt: plus 300 Euro netto / Monat

Der Heizkostenzuschuss ist ein wichtiges und bewährtes Instrument, um jene zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Wir wollen den Zugang vereinfachen: Mit dem Tirol Konvent setzen wir auf eine vereinfachte Antragstellung. Mit den angehobenen Einkommensgrenzen profitieren noch mehr Tirolerinnen und Tiroler, die Hilfe brauchen“, betont Landeshauptmann Anton Mattle.

©VP Tirol Am Foto: Landeshauptmann von Tirol Anton Mattle.

Keine Dokumente mehr verpflichtend einzureichen

Im Rahmen einer Entbürokratisierungsoffensive wurde die Beantragung vereinfacht. Dokumente oder Nachweise müssen beim Erstantrag nicht mehr verpflichtend mitgeschickt werden. Die Angaben zum Haushaltseinkommen des Vorjahres erfolgen im Erklärungsweg auf Treu und Glauben. Die Behörden führen vor Auszahlung lediglich stichprobenartige Überprüfungen durch.

Automatische Auszahlung für Mindestpensionisten

Besonders einfach haben es Mindestpensionisten mit Bezug einer Ausgleichszulage, die bereits 2025/2026 den Zuschuss erhalten haben: Sie müssen überhaupt keinen neuen Antrag stellen. Nach amtswegiger Prüfung erfolgt die Überweisung von 250 Euro vollautomatisch samt Zusageschreiben. Alle anderen bisherigen Fördernehmer bekommen ein bereits vorausgefülltes Formular per Post oder E-Mail zugesandt, um die Daten schnell zu bestätigen.

Wer ist nicht bezugsberechtigt?

Von der Förderung ausgeschlossen sind Personen, die zum Stichtag eine laufende Mindestsicherung oder Grundversorgung beziehen, sowie Bewohner von Wohn- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder Studentenheimplätzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 09:53 Uhr aktualisiert