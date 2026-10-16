Große Trauer in Tirol: Feuerwehr verliert geschätzten Kameraden

Die Freiwillige Feuerwehr Vomp trauert um ihren Kameraden Lorenz. Er hinterlässt eine große Lücke in den Reihen der Florianijünger.

Die Freiwillige Feuerwehr Vomp trauert um ein geschätztes Mitglied ihrer Gemeinschaft. Wie die Feuerwehr in den sozialen Medien mitteilt, ist ihr Kamerad Lorenz viel zu früh verstorben. Der Verlust wiegt schwer bei den Florianijüngern in Tirol.

„Auf ihn war immer Verlass“

Lorenz war aktiver Teil der Bewerbsgruppe und zeichnete sich durch seine besondere Persönlichkeit aus. Die Feuerwehr beschreibt ihn als äußerst hilfsbereit, kameradschaftlich und verlässlich: „Egal, wann man ihn brauchte, auf ihn war immer Verlass“, betonen seine Wegbegleiter in tiefer Anteilnahme. Die gemeinsamen Erlebnisse und Stunden werden der Feuerwehr stets in Erinnerung bleiben.

Tiefe Anteilnahme gilt der Familie

Der unerwartete Abschied hinterlässt eine spürbare Lücke bei der Mannschaft. In ihrer Botschaft drücken die Feuerwehrkameraden ihr tiefes Mitgefühl gegenüber der Familie und allen Angehörigen aus. Die Wehr verspricht, ihm stets ein ehrendes Andenken zu bewahren: „Wir werden Lorenz nicht vergessen und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ruhe in Frieden, Lorenz. Du wirst immer einer von uns bleiben.“