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/ ©Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kurven eines Seismographen.
In der Nacht auf Freitag wurde bei Sistrans nahe Hall in Tirol erneut ein schwaches Erdbeben registriert.
Sistrans
16/10/2026
In der Nacht

Serie geht weiter: Wieder Beben nahe Innsbruck

In der Nacht auf Freitag hat im Raum Sistrans und Hall (Tirol) erneut die Erde gewackelt. Der Österreichische Erdbebendienst registrierte ein schwaches Beben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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In Tirol kommt die Erde derzeit einfach nicht zur Ruhe. Bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu spürbaren Beben in der Region – etwa beim Erdbeben nahe Innsbruck am 4. Oktober sowie bei der Erdbeben-Serie bei Hall am 7. und 8. Oktober. In der Nacht auf den heutigen Freitag, 16. Oktober 2026, gab es nun den nächsten Erdstoß.

Hauptbeben der Stärke 2,3 um 1.57 Uhr

Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mitteilt, ereignete sich am Freitag um exakt 1.57 Uhr ein schwaches Erdbeben der Magnitude 2,3 (ml) bei Sistrans, südöstlich von Innsbruck und rund sieben Kilometer von Hall entfernt. Das Epizentrum lag in einer Herdtiefe von zehn Kilometern. Laut Seismologin Fee-Alexandra Rodler wurde die Erderschütterung im Bereich des Epizentrums von einigen Personen schwach wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

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Minimales Nachbeben in den frühen Morgenstunden

Nur wenige Stunden später, um 5.05 Uhr , registrierten die Messgeräte am selben Epizentrum ein schwaches Nachbeben der Stärke 1,1 (ml) in einer Tiefe von fünf Kilometern.

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