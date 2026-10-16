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/ ©Montage: Canva/LPD Tirol
auf dem bild von 5min.at sieht man ein vermisstes mädchen und ein polizeiauto.
Seit über einer Woche ist die 15-Jährige mittlerweile verschwunden.
Innsbruck-Land
16/10/2026
Seit 7. Oktober

15-Jährige aus Bezirk Innsbruck-Land vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 15-jährigen Jugendlichen. Das Mädchen wird seit dem 7. Oktober 2026 aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Innsbruck-Land vermisst.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Da bisherige Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: Die 15-Jährige ist etwa 163 cm groß und hat auffallend blaues, schulterlanges Haar. Die Polizeiinspektion Hall in Tirol bittet dringend um zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens.

Personenbeschreibung:

  • Alter: 15 Jahre

  • Größe: ca. 163 cm

  • Besonderes Merkmal: Auffallend blaues, schulterlanges Haar

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Nummer 059133 / 7110 entgegen, auch jede andere Polizeidienstelle steht als Anlaufstelle bereit.

auf dem bild von 5min.at sieht man ein vermisstes mädchen.
©LPD Tirol
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