15-Jährige aus Bezirk Innsbruck-Land vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 15-jährigen Jugendlichen. Das Mädchen wird seit dem 7. Oktober 2026 aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Innsbruck-Land vermisst.

Seit über einer Woche ist die 15-Jährige mittlerweile verschwunden.

Seit über einer Woche ist die 15-Jährige mittlerweile verschwunden.

Da bisherige Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: Die 15-Jährige ist etwa 163 cm groß und hat auffallend blaues, schulterlanges Haar. Die Polizeiinspektion Hall in Tirol bittet dringend um zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens.

Personenbeschreibung: Alter: 15 Jahre

Größe: ca. 163 cm

Besonderes Merkmal: Auffallend blaues, schulterlanges Haar

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Nummer 059133 / 7110 entgegen, auch jede andere Polizeidienstelle steht als Anlaufstelle bereit.