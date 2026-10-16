Zwei Brandeinsätze in Tirol: Pensionist bei Löschversuch verletzt

Am Freitag kam es in Tirol zu zwei voneinander unabhängigen Bränden, bei denen beträchtlicher Sachschaden entstand. In Vomperbach (Bezirk Schwaz) wurde dabei ein 75-Jähriger verletzt.

Gegen 13.00 Uhr führte am 16. Oktober 2026 ein 75-jähriger Österreicher auf dem Dach seiner Garage in Vomperbach (Bezirk Schwaz, Tirol) Flämmarbeiten durch. Im Zuge der Arbeiten fing ein Plastikwelldach Feuer. Der Senior versuchte umgehend, den Brand selbst zu löschen, und zog sich dabei Brandverletzungen sowie mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung zu. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte ihn der Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwaz ein. Am Garagendach entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Vomperbach und Terfens, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Wohnzimmerbrand in Haiming

Bereits in den frühen Morgenstunden gegen 07.00 Uhr war es in Haiming (Bezirk Imst, Tirol) zu einem Zwischenfall gekommen. In einem Wohnhaus geriet ein nahe einem Ofen gelagerter Holzanzünder in Brand. Das Feuer breitete sich rasch auf eine Couch und schließlich auf das gesamte Wohnzimmer aus. Dem Hausbewohner gelang es, die Flammen eigenständig mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. Obwohl Schlimmeres verhindert werden konnte, entstand im Gebäude beträchtlicher Sachschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst stand die Feuerwehr Haiming im Einsatz.