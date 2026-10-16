Auffahrunfall im Baustellenbereich: 4 Verletzte und erhebliche Staus

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten und erheblichem Sachschaden kam es am heutigen Freitagnachmittag auf der A12, der Inntalautobahn in Tirol Höhe Mils bei Imst.

Gegen 13.20 Uhr war am 16. Oktober 2026 der Lenker eines Klein-Lkw auf der A12 im Gemeindegebiet von Mils bei Imst unterwegs. In einem einspurigen Baustellenbereich übersah der Fahrer offenbar das Bremsmanöver eines vor ihm fahrenden Autos und fuhr auf dieses auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die vier Insassen des Wagens Verletzungen unbestimmten Grades.

Vier Verletzte und massive Staus

Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort ambulant medizinisch versorgt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die anschließenden Bergungsarbeiten musste die Inntalautobahn im betroffenen Bereich für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Im Nachmittagsverkehr bildeten sich dadurch erhebliche Staus.