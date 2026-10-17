Unterwasser „Fisch-WG“ im Alpenzoo Innsbruck

Seit Oktober lässt sich im Alpenzoo Innsbruck eine neue Unterwasser-WG beobachten: Bachforelle und Quappe beziehen ein gemeinsames Becken, nutzen darin aber völlig unterschiedliche Rückzugsorte.

Seit Oktober lässt sich im Alpenzoo Innsbruck eine neue Unterwasser-WG beobachten: Bachforelle und Quappe beziehen ein gemeinsames Becken, nutzen darin aber völlig unterschiedliche Rückzugsorte. Als typische Vertreter der Forellenregion sind beide optimal an ein Leben in kalten, sauerstoffreichen und strömungsstarken Gebirgsbächen sowie Flussoberläufen angepasst.

Die Unterscheidung fällt nicht leicht

Die Quappe hält sich vorwiegend am steinigen Grund auf, wogegen die Bachforelle mit dem Kopf gegen die Strömung ausgerichtet im freien Wasser steht. Beide Arten bevorzugen geschützte Rückzugsorte unter Felsen, Wurzeln oder in Vertiefungen. Obwohl das Zusammenleben im Becken klappt, zeigen sich beide Arten gegenüber eigenen Artgenossen durchaus revierverteidigend.