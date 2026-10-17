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/ ©Alpenzoo Innsbruck
auf dem bild von 5min.at sieht man einen fisch im alpenzoo innsbruck.
WG-Alarm im Alpenzoo!
Innsbruck
17/10/2026
Gemeinsames Becken

Unterwasser „Fisch-WG“ im Alpenzoo Innsbruck

Seit Oktober lässt sich im Alpenzoo Innsbruck eine neue Unterwasser-WG beobachten: Bachforelle und Quappe beziehen ein gemeinsames Becken, nutzen darin aber völlig unterschiedliche Rückzugsorte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Seit Oktober lässt sich im Alpenzoo Innsbruck eine neue Unterwasser-WG beobachten: Bachforelle und Quappe beziehen ein gemeinsames Becken, nutzen darin aber völlig unterschiedliche Rückzugsorte. Als typische Vertreter der Forellenregion sind beide optimal an ein Leben in kalten, sauerstoffreichen und strömungsstarken Gebirgsbächen sowie Flussoberläufen angepasst.

Die Unterscheidung fällt nicht leicht

Die Quappe hält sich vorwiegend am steinigen Grund auf, wogegen die Bachforelle mit dem Kopf gegen die Strömung ausgerichtet im freien Wasser steht. Beide Arten bevorzugen geschützte Rückzugsorte unter Felsen, Wurzeln oder in Vertiefungen. Obwohl das Zusammenleben im Becken klappt, zeigen sich beide Arten gegenüber eigenen Artgenossen durchaus revierverteidigend.

„Diese Fisch-WG steht beispielhaft für ihren doch speziellen Lebensraum, es freut mich sehr mit dem neuen Becken den Besuchern einen Blick unter die Wasseroberfläche geben zu können“ Dr. André Stadler, Zoodirektor

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