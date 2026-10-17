Westderby eskaliert: Feuerwerksraketen auf Polizei abgefeuert

Nach dem Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg kam es am Freitag zu heftigen Ausschreitungen. Vermummte Fans durchbrachen einen Zaun, Feuerwerksraketen flogen. Die Polizei meldet mehrere Festnahmen.

Nach dem Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen und mehreren Festnahmen.

Nach dem Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen und mehreren Festnahmen.

Nach dem Fußballspiel zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der SV Austria Salzburg am Freitag, dem 16. Oktober 2026, kam es in Innsbruck zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, durchbrachen nach Spielende mehr als 150 überwiegend vermummte Anhänger der Heimmannschaft einen Begrenzungszaun einer Sportanlage östlich des Stadions. Laut Polizei hatten sie es offenbar darauf abgesehen, die Gästefans tätlich anzugreifen. Dabei wurden unter anderem Feuerwerksraketen gezielt in Richtung der eingesetzten Polizisten und der Gästefans abgeschossen.

Polizei greift ein

Die Einsatzkräfte mussten einschreiten, um Angriffe auf die gegnerischen Fans zu verhindern. Laut Polizei versuchten gewaltbereite Anhänger der Heimmannschaft auch mehrfach, zu den Gästefans vorzudringen. Die Polizisten konnten diese Angriffe jedoch verhindern. Dabei mussten sie Pfefferspray und Einsatzstöcke einsetzen.

Gewalt in Innenstadt

Doch auch nach dem Einschreiten der Polizei beruhigte sich die Lage nicht. Die Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Fangruppen verlagerten sich in weiterer Folge in die Innsbrucker Innenstadt. Dort kam es laut Landespolizeidirektion Tirol zu gewalttätigen Konfrontationen und Raufhandel. Auch gegen einschreitende Polizeibeamte wurde Widerstand geleistet.

Mehrere Festnahmen

Inzwischen liegt eine vorläufige Bilanz der Polizei vor. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Drei weitere Festnahmen erfolgten wegen des Verdachts des Raufhandels. Außerdem gab es neun kurzzeitige Verwaltungsfestnahmen. Insgesamt werden laut Polizei 21 Anzeigen wegen Anstandsverletzungen, Ordnungsstörung, aggressiven Verhaltens beziehungsweise Verstößen gegen das Vermummungsverbot erstattet.