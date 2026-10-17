Falscher 6-Zylinder? Polizisten trauten bei Pkw-Kontrolle ihren Ohren nicht

Am späten Freitagabend sorgte ein Pkw in der Tiroler Gemeinde Pfunds für Verwunderung bei der örtlichen Polizei.

Gegen 21:45 Uhr führten Beamte eine Verkehrskontrolle durch, auf die sich ein Fahrzeug näherte, das aufgrund seiner extremen Lautstärke zunächst für ein sehr leistungsstarkes Auto gehalten wurde.

Benziner oder Diesel?

Mitten während der Amtshandlung veränderte sich das Motorgeräusch des Wagens jedoch schlagartig und wurde auffallend leiser: „Zuvor klang das Fahrzeug nach einem PS-starken 6-Zylinder Benzinmotor, anschließend nach einem serienmäßigen Dieselmotor“, schilderten die Beamten den Vorfall.

Soundwechsel per Knopfdruck

Der Grund für die plötzliche Verwandlung wurde bei einer genaueren Überprüfung schnell gefunden: In dem Auto war ein illegaler Sound-Generator verbaut, der sich über einen Schalter einfach aktivieren und deaktivieren ließ, heißt es. Die technische Veränderung zieht nun Konsequenzen nach sich, denn sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer werden bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.