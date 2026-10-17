Alkotest verweigert: Tiroler (53) stürzt zehn Meter über Steilhang

Schwerer Verkehrsunfall in Tirol: Ein 53-jähriger Autofahrer kam in der Nacht auf Samstag (17. Oktober) von der Fahrbahn ab, streifte einen Traktor und stürzte rund zehn Meter über einen Steilhang.

Ein 53-jähriger Autofahrer kam in Vomp von der Straße ab und stürzte rund zehn Meter über einen Steilhang.

Ein 53-jähriger Autofahrer kam in Vomp von der Straße ab und stürzte rund zehn Meter über einen Steilhang.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 17. Oktober 2026, ereignete sich in Vomp im Bezirk Schwaz ein Verkehrsunfall. Gegen 3.15 Uhr war ein 53-jähriger Österreicher mit seinem Auto im Ortsteil Gröben unterwegs, als er unmittelbar vor einer Spitzkehre rechts von der Fahrbahn abkam.

Auto bleibt nach Absturz auf der Seite liegen

Dabei streifte der Wagen zunächst einen neben der Straße abgestellten Traktor. Anschließend stürzte das Fahrzeug rund zehn Meter über einen Steilhang und blieb schließlich auf der Seite liegen. Sowohl das Auto als auch der Traktor wurden bei dem Unfall stark beschädigt.

Alkotest verweigert: Führerschein abgenommen

Nach dem Unfall wurde der 53-Jährige von der Polizei zu einem Alkomattest aufgefordert. Diesen verweigerte er jedoch, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte die Rettung den Mann in das Bezirkskrankenhaus Schwaz. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor. Im Einsatz standen neben einem Rettungswagen auch 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vomp mit drei Fahrzeugen.