Hilflos nach Sturz: Junges Paar findet 90-Jährigen am Boden

Bereits am frühen Mittwochabend, 14. Oktober 2026 gegen 18.15 Uhr, ist es in Kufstein (Tirol) zu einem Unfall zwischen einem Spaziergänger und einem E-Scooter-Fahrer gekommen, wie die Polizei nun berichtet.

Ein 90-jähriger Österreicher war in der Defreggerstraße am Gehsteig in Richtung des Bezirkskrankenhauses unterwegs, als ihm ein E-Scooter-Fahrer ohne Beleuchtung entgegenkam. Er fuhr so knapp am Spaziergänger vorbei, dass dieser erschrak und anschließend stürzte. Der E-Scooter-Fahrer führ aber einfach weiter, so die Polizei. In weiterer Folge wurde der Pensionist am Boden liegend von einem jungen Paar gefunden, welches ihm half. Der 90-Jährige hat bei dem Unfall neben mehreren Schürfwunden eine schwere Verletzung am Bein erlitten.

Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die zur Ausforschung des E-Scooter-Fahrers beitragen können, sich bei ihnen zu melden. Zudem sucht man auch nach jenen zwei Personen, die dem 90-Jährigen halfen. Hinweise und dergleichen sollen an die Polizeiinspektion Kufstein unter der Nummer 059133 7210 gehen.