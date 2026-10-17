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Das Bild auf 5min.at zeigt die Innenstadt von Innsbruck.
Die Jugendliche konnte wohlbehalten in Innsbruck angetroffen werden.
Innsbruck / Tirol
17/10/2026
Polizei berichtet

15-Jährige 10 Tage lang vermisst: Jetzt wurde sie gefunden

Zehn Tage lang wurde nach einer vermissten 15-Jährigen, die am 7. Oktober aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Innsbruck-Land verschwunden ist, gesucht. Nun konnte sie gefunden werden, berichtet die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Seit 7. Oktober wurde eine 15-jährige Jugendliche im Bezirk Innsbruck-Land vermisst. Am Freitag, 16. Oktober, hat sich die Polizei dann mit einem Aufruf auch an die Bevölkerung gewandt – und das offenbar auch mit Erfolg, wie es nun heißt. Denn: Die 15-Jährige, die an besagtem 7. Oktober aus einer Betreuungseinrichtung verschwunden war, wurde nun wieder gefunden. Laut Angaben der Polizei konnte sie am Samstag, 17. Oktober 2026, schließlich wohlbehalten in Innsbruck angetroffen werden. Weitere Informationen über ihr Verschwinden oder ihre Aufenthaltsorte wurden nicht bekannt gegeben.

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