Enkel will Auto noch stoppen: Opa (81) stürzt mit Auto 50 Meter ab

Dramatische Szenen in Fieberbrunn (Tirol): Plötzlich rollt ein abgestelltes Auto los - auf dem Beifahrersitz sitzt ein 81-Jähriger. Sein Enkel (36) versucht noch, den Wagen zu stoppen. Doch der Pkw stürzt 50 Meter in die Tiefe.

Ein abgestellter Pkw kam plötzlich ins Rollen und stürzte mit einem 81-Jährigen an Bord rund 50 Meter einen Hang hinunter.

Ein abgestellter Pkw kam plötzlich ins Rollen und stürzte mit einem 81-Jährigen an Bord rund 50 Meter einen Hang hinunter.

Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, kam es gegen 15 Uhr in Fieberbrunn zu einem Fahrzeugabsturz. Ein 36-jähriger Österreicher war im Bereich Almen 35 gerade damit beschäftigt, einen Anhänger von seinem abgestellten Wagen zu entfernen. Währenddessen saß sein 81-jähriger Großvater auf dem Beifahrersitz. Plötzlich setzte sich das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung.

50 Meter abgestürzt

Als der 36-Jährige bemerkte, dass der Pkw ins Rollen geraten war, versuchte er noch, in das Fahrzeug zu gelangen. Er wollte verhindern, dass das Auto über den dortigen Hang abstürzt. Doch es war bereits zu spät. Das Auto stürzte mit dem 81-Jährigen an Bord rund 50 Meter den Hang hinunter und überschlug sich dabei mehrmals.

Großvater verletzt

Der 81-Jährige erlitt bei dem Absturz Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde in das Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht. Warum sich der abgestellte Pkw plötzlich in Bewegung setzte, ist derzeit noch unklar. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, erfolgt nach Abschluss der Erhebungen ein Bericht an die zuständigen Behörden.