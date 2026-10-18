Hilfeschreie: Kletterer stürzt beim Abseilen ab und verletzt sich schwer
Ein 62-jähriger Österreicher hielt sich am Nachmittag des 16. Oktober in Zams an der Burschlwand zum Klettern auf.
Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann beim Abseilvorgang den Halt und stürzte aus noch unbekannter Höhe in die Tiefe.
Kletterer beobachteten Absturz
Ihm gelang es noch igenständig lautstark auf seine Notlage aufmerksam zu machen und rief um Hilfe. Zur selben Zeit beobachtete eine weitere Seilschaft, die sich gerade am Fuß der Felswand befand, den Sturz des 62-Jährigen. Die Zeugen reagierten schnell und wählten sofort den Notruf.
Ins Krankenhaus gebracht
Ein Notfallteam des Rettungsdienstes übernahm direkt vor Ort die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus Zams gebracht.