Hilfeschreie: Kletterer stürzt beim Abseilen ab und verletzt sich schwer

Ein 62-jähriger Österreicher hielt sich am Nachmittag des 16. Oktober in Zams an der Burschlwand zum Klettern auf.

Der Kletterer musste mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Zams gebracht werden.

Der Kletterer musste mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Zams gebracht werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann beim Abseilvorgang den Halt und stürzte aus noch unbekannter Höhe in die Tiefe.

Kletterer beobachteten Absturz

Ihm gelang es noch igenständig lautstark auf seine Notlage aufmerksam zu machen und rief um Hilfe. Zur selben Zeit beobachtete eine weitere Seilschaft, die sich gerade am Fuß der Felswand befand, den Sturz des 62-Jährigen. Die Zeugen reagierten schnell und wählten sofort den Notruf.

Ins Krankenhaus gebracht

Ein Notfallteam des Rettungsdienstes übernahm direkt vor Ort die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus Zams gebracht.