30 Jahre Erfolg: Osttiroler Unternehmen erhielt besondere Auszeichnung

Unter den Geehrten befindet sich auch ein Betrieb aus dem Bezirk Lienz: Die brainflash GmbH aus feiert ihr 30-jähriges Bestehen, da sie im Jahr 1996 gegründet wurde. Wirtschaftslandesrat Mario Gerber überreichte die Urkunden, mit denen das Land Unternehmen würdigt, die seit mindestens 30 Jahren bestehen und über Jahrzehnte hinweg zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie regionalen Wertschöpfung beitragen. Sie stehen für Beständigkeit und unternehmerischen Weitblick, sind tief in ihren Regionen verwurzelt und passen sich zugleich immer wieder an neue Gegebenheiten an.

Bereitschaft, sich immer wieder weiterzuentwickeln

„Ein Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich zu führen, braucht Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Unsere Traditionsbetriebe verbinden wertvolle Erfahrung mit neuen Ideen, schaffen Arbeitsplätze und stärken die regionale Wertschöpfung. Hinter jedem Jubiläum stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Wissen weitergeben und mit viel persönlichem Einsatz ihre Betriebe weiterentwickeln. Das verdient Anerkennung und Respekt. Ich gratuliere allen 17 ausgezeichneten Unternehmen ganz herzlich zu ihren Jubiläen und wünsche ihnen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den nächsten Generationen weiterhin viel Erfolg“, betont LR Gerber abschließend.