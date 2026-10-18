Erdbeben-Serie reißt nicht ab: Nächtliches Beben riss Tiroler aus dem Schlaf

Die Erde rund um die Tiroler Landeshauptstadt kommt einfach nicht zur Ruhe. Schon wieder kam es zu einem Erdbeben in Tirol.

Heute Nacht hat die Erde in Tirol schon wieder gebebt.

Heute Nacht hat die Erde in Tirol schon wieder gebebt.

Das Seismologische Zentrum der GeoSphere Austria verzeichnet aktuell eine auffällige Serie kleinerer Erschütterungen im Großraum Innsbruck. Allein in den vergangenen Tagen registrierten die Messgeräte mehrere leichte Beben, die von der Bevölkerung im Inntal teils deutlich spürbar waren. In der Nacht auf Sonntag hat die Erde wieder gebebt und zwar um genau 3.33 Uhr früh.

Geringe Tiefe macht Erschütterungen spürbar

Wie aus den aktuellen Messdaten der GeoSphere Austria hervorgeht, traten die jüngsten Erschütterungen im Nahbereich von Innsbruck auf. Aufgrund der meist sehr geringen Bebentiefe von wenigen Kilometern sind selbst Magnitude-Werte knapp unter oder über der Schwelle von 2,0 für Anwohner durch ein kurzes Grollen, Erschüttern von Möbeln oder ein deutliches Ruckeln wahrnehmbar. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke erfahrungsgemäß nicht zu erwarten, so vonseiten der Geosphere Austria weiter.

Experten beobachten Lage im Inntal intensiv

Die Region rund um Innsbruck gilt tektonisch als eines der aktivsten Erdbebengebiete Österreichs. Dass es hier phaseweise zu gehäuften Ereignissen kommt, ist laut den Fachleuten der GeoSphere Austria zwar nicht ungewöhnlich, wird jedoch lückenlos überwacht. Solche Mikro-Beben-Serien können sich über mehrere Tage oder Wochen hinweg ziehen, ehe sich die Spannungen im Untergrund wieder abbauen.

Hast du das Erdbeben in Tirol auch gespürt? Ja, ganz deutlich! Ein bisschen. Nein gar nicht. Ich wohne in einem anderen Bundesland. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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