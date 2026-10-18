Nach schwerem Motorrad-Unfall: Fremde werden zu Rettern

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag in Tirol schwer verunglückt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer reagierten und alarmierten die Rettungskräfte. Der Verletzte musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Nach einem schweren Motorradunfall auf der Mötzer Landesstraße verständigten nachkommende Verkehrsteilnehmer die Rettung. Der 26-jährige Lenker wurde ins Krankenhaus geflogen.

Nach einem schweren Motorradunfall auf der Mötzer Landesstraße verständigten nachkommende Verkehrsteilnehmer die Rettung. Der 26-jährige Lenker wurde ins Krankenhaus geflogen.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, ereignete sich gegen 9 Uhr ein schwerer Motorradunfall auf der Mötzer Landesstraße (L236) in Tirol. Ein 26-jähriger Österreicher war mit seinem Motorrad in Richtung Mieming unterwegs, als er auf Höhe des Straßenkilometers 4,8 in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Verkehrsteilnehmer verständigten die Rettung

Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und setzten umgehend einen Notruf ab. Dadurch wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde zunächst direkt an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn ein Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck.

Straße für 45 Minuten gesperrt

Während der Versorgung des Verletzten und der Bergung des Motorrads musste die Mötzer Landesstraße für rund 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei mögliche Zeugen oder Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden. Hinweise an die Polizeiinspektion Silz: 059133-7107